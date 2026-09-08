Burna Boy et Shakira : « Dai Dai » dépasse le milliard de vues sur YouTube

Le clip de « Dai Dai », hymne officiel du Mondial 2026 porté par Shakira et Burna Boy, a franchi le cap du milliard de vues sur YouTube. Un nouveau jalon mondial pour l’Afrobeats nigérian.

Un milliard de vues, et un nouveau symbole de la puissance mondiale de l’Afrobeats. Le clip de « Dai Dai », collaboration entre Shakira et Burna Boy choisie comme chanson officielle de la Coupe du monde 2026, vient de franchir ce cap sur YouTube, selon un décompte relayé ce mardi 8 septembre par l’Agence de presse du Nigeria (NAN) et plusieurs médias nigérians.

Le chiffre est spectaculaire pour un titre lancé il y a moins de quatre mois. « Dai Dai » est sorti en mai, tandis que son clip officiel a été dévoilé le 23 mai. Selon Vanguard, il s’agit du premier morceau publié en 2026 à atteindre le milliard de vues sur la plateforme vidéo.

Pour Burna Boy, cette performance ajoute une nouvelle ligne à une carrière déjà installée bien au-delà du Nigeria. Le chanteur, l’un des visages les plus identifiés de l’Afrobeats à l’international, partage ici l’affiche avec Shakira, dont l’histoire avec les hymnes de Coupe du monde remonte notamment à « Waka Waka (This Time for Africa) » en 2010.

Le morceau a accompagné tout l’été footballistique. Sa présence dans l’univers officiel du Mondial 2026, puis sa diffusion massive sur les plateformes, ont contribué à en faire l’un des grands tubes internationaux de la saison.

Un clip pensé comme un spectacle mondial

Réalisé par Hannah Lux Davis, le clip mêle pop, football et imagerie internationale. Plusieurs stars du ballon rond y apparaissent, dont Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland. Shakira y enchaîne les décors, tandis que Burna Boy apporte au morceau sa couleur Afrobeats, dans une production conçue pour parler à plusieurs continents à la fois.

Ce succès prolonge une trajectoire déjà impressionnante. Début septembre, « Dai Dai » comptait également dix semaines en tête du classement Billboard Global Excl. U.S., signe que le phénomène ne se limite pas à YouTube. Le titre s’est imposé sur les plateformes et les radios dans de nombreux marchés.

Pour Shakira, ce passage au milliard constitue aussi un jalon personnel : Vanguard rapporte qu’il s’agit de son dixième clip à dépasser ce seuil sur YouTube. Pour Burna Boy, la portée est différente mais tout aussi symbolique : le succès place une nouvelle fois un artiste nigérian au cœur d’un phénomène pop mondial.

« Dai Dai » soutient par ailleurs le FIFA Global Citizen Education Fund, auquel les revenus liés au morceau doivent contribuer. Une dimension solidaire qui accompagne un titre devenu, en quelques mois, l’un des marqueurs musicaux les plus visibles de la Coupe du monde 2026.