Le Barça a refusé 250 M€ du PSG pour Lamine Yamal

Joan Laporta a révèlé avoir repoussé une offre record du Paris Saint-Germain pour Lamine Yamal, préférant conserver son prodige malgré les 250 millions d’euros proposés.

Le secret était bien gardé, il est désormais éventé. Le président du FC Barcelone a confirmé qu’une offre vertigineuse avait été transmise par le Paris Saint-Germain pour tenter d’arracher Lamine Yamal à la Catalogne. Invité à s’exprimer sur la gestion des jeunes talents, Joan Laporta a révélé que le club parisien avait proposé pas moins de 250 millions d’euros pour l’ailier, alors âgé de seulement 17 ans. Une somme astronomique, qui aurait pu soulager les finances blaugrana, mais que la direction catalane a balayée d’un revers de main.

« Certains pensaient que nous étions fous », a-t-il glissé, en assumant pleinement ce choix fort. Le patron du Barça a précisé que l’offre était arrivée alors que le joueur n’avait pas encore atteint la majorité. Malgré le contexte économique délicat, la réponse fut sans équivoque : le joyau formé à la Masia n’était pas à vendre.

À Paris, l’idée était claire : faire de Yamal l’héritier naturel de Kylian Mbappé, parti au Real Madrid à l’été 2024. Le profil du prodige catalan, déjà décisif sur la scène européenne malgré son jeune âge, cochait toutes les cases pour incarner le nouveau visage du projet parisien.

Mais du côté du Camp Nou, la ligne directrice n’a jamais varié. Lamine Yamal représente l’avenir sportif et identitaire du club. Plus qu’un simple talent, il symbolise la capacité du Barça à faire éclore des stars maison. Et à ce prix-là, aussi spectaculaire soit-il, Barcelone a préféré miser sur le temps plutôt que sur l’or.





