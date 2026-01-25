LaLiga J21 : Real Sociedad et Alavés gardent le cap

Real Sociedad et le Deportivo Alavés se sont imposés lors de la 21e journée de Liga, respectivement contre le Celta Vigo (3-1) et le Real Betis (2-1), des succès obtenus dans des scénarios tendus marqués par des buts décisifs en fin de rencontre. Les Basques ont assuré leur victoire à domicile grâce à un doublé de Mikel Oyarzabal et un penalty transformé en fin de match, tandis qu’Alavés a pris l’avantage dès les premières minutes et a résisté à une réplique tardive du Betis.

À Anoeta, la Real Sociedad a pris le contrôle de la rencontre dès la première période. Mikel Oyarzabal a ouvert le score à la 17e minute sur une passe décisive de Beñat Turrientes, concrétisant la domination initiale des locaux. La rencontre est restée équilibrée jusqu’à la seconde période, lorsque Borja Iglesias a relancé le Celta Vigo en égalisant à la 72e minute. Trois minutes plus tard, Oyarzabal a repris l’avantage après un service précis de Jon Gorrotxategi, s’offrant ainsi un doublé. Dans le temps additionnel, Brais Méndez a scellé le succès pour la Real en transformant un penalty à la 90e+3, permettant aux siens de récolter trois points précieux.

Ce succès permet à la Real Sociedad de grimper à la 8e place du classement avec 27 points, tandis que le Celta Vigo conserve sa 7e position avec 32 unités. La rencontre, maîtrisée sur la majeure partie du temps par les Basques, s’est finalement jouée sur des phases clés en fin de match qui ont tourné à l’avantage des locaux.

Déroulement des matches et conséquences au classement

Dans l’autre affiche de la journée, le Deportivo Alavés a créé la sensation face au Real Betis en s’imposant 2-1 sur son terrain. Les Vitorianos ont frappé très tôt : Carlos Vicente a trouvé le chemin des filets dès la 3e minute, bénéficiant d’une passe décisive de Lucas Boyé. Cette ouverture du score précoce a placé les locaux en position favorable durant la première moitié de la rencontre.

La domination d’Alavés a été confirmée lorsque Toni Martínez a doublé la mise, servi par Pablo Ibáñez, offrant aux siens une marge de sécurité face à un adversaire qui peinait à inverser la tendance. Le Real Betis n’a toutefois pas renoncé et a réduit l’écart dans les arrêts de jeu par Abde Ezalzouli, qui a transformé une passe de Marc Roca à la 90e+5, mais ce but est arrivé trop tard pour empêcher la défaite des Andalous.

Au classement, le Real Betis conserve sa 6e place avec 32 points malgré cette contre-performance, tandis que le Deportivo Alavés remonte à la 15e position avec 22 points, un gain d’un précieux bol d’air dans la perspective du maintien. Les deux rencontres de cette 21e journée ont été marquées par des séquences décisives en fin de match et par l’importance des seconds actes dans l’issue finale des confrontations.