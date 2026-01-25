LaLiga J21 : Real Madrid surclasse Villarreal

Le Real Madrid s’est imposé 2-0 contre Villarreal au stade de la Céramique lors de la 21e journée de Liga, grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Ce succès permet aux Merengue de reprendre provisoirement la tête du championnat avec 51 points, tandis que Villarreal reste bloqué à 41 unités.

La première période de cette rencontre a été marquée par une forte intensité tactique et un net engagement défensif de part et d’autre. Villarreal a cherché à perturber le jeu madrilène par un pressing soutenu et des tentatives de récupération hautes, sans toutefois parvenir à créer des occasions franches. De son côté, le Real Madrid a mis en avant sa maîtrise collective et une organisation défensive solide qui ont limité les espaces et contraint l’adversaire à des actions sans danger réel pour le gardien blanc.

Le match a basculé au retour des vestiaires, lorsque Kylian Mbappé a trouvé l’ouverture et permis au Real de prendre l’avantage. Le second but en fin de rencontre, sur penalty, a scellé la victoire madrilène et empêché toute réaction ultime de Villarreal.

Déroulement et faits marquants

Dès la 47e minute, Kylian Mbappé a ouvert le score en profitant d’un jeu collectif bien construit par le Real Madrid pour tromper le gardien de Villarreal, Luiz Junior. Ce but a récompensé la persévérance offensive des visiteurs après une première période où les occasions avaient été rares.

Villarreal a tenté de réagir en multipliant les montées et en intensifiant son pressing, mais la défense madrilène est restée imperméable et bien organisée, repoussant les menaces adverses. Les efforts du Sous-Marin jaune n’ont pas suffi à créer de véritable péril face à la combinaison de rigueur défensive et d’expérience du Real.

Dans le temps additionnel, l’issue du match a été définitivement scellée. Alfonso Pedraza a commis une faute sur Mbappé dans la surface de réparation, et l’arbitre César Soto Grado a accordé un penalty. L’attaquant français s’est chargé de la transformation à la 90e+4, inscrivant ainsi son deuxième but de la soirée et portant le score à 2-0 en faveur du Real Madrid.

Classement provisoire et autres résultats

Avec ce succès maîtrisé, le Real Madrid repart de Castellón avec trois points importants et reprend provisoirement la tête de la Liga, totalisant 51 points. Villarreal, quatrième au classement avant cette rencontre, reste à 41 points et devra se reprendre rapidement pour ne pas voir ses concurrents lui passer devant.

Par ailleurs, d’autres matches de la journée ont livré leurs verdicts. Le Rayo Vallecano a concédé une nouvelle défaite à domicile face à Osasuna (3-1). Le Valencia FC s’est imposé 3-2 contre l’Espanyol de Barcelone. Enfin, l’Athletic Bilbao a été battu en Andalousie par le FC Séville sur le score de 2-1.