LaGuardia (New York) : collision entre deux avions d’Endeavor Air, deux blessés

En Brève

Deux appareils sont entrés en collision mercredi 1er octobre au soir sur une piste de l’aéroport LaGuardia de New York, blessant légèrement deux personnes, ont indiqué les autorités aéroportuaires et la compagnie Delta Air Lines. L’accident, survenu à 21h58 locales (1h58 TU), impliquait deux appareils de la compagnie régionale Endeavor Air : un Bombardier CRJ900 qui venait d’atterrir et un autre de même type qui s’apprêtait à décoller, précise le communiqué. Une personne a été hospitalisée pour des « blessures ne mettant pas sa vie en danger », tandis que Delta a rapporté qu’un membre d’équipage avait été très légèrement blessé. L’aéroport, l’un des plus fréquentés des États-Unis, n’a pas été fermé, selon l’AFP.