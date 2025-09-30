L’Afghanistan coupé du monde : internet et téléphonie mobile suspendus

Mardi 30 septembre, l’Afghanistan vit sa deuxième journée sans Internet ni téléphonie mobile, après que les autorités talibanes ont interrompu les connexions par fibre optique. C’est la première coupure majeure depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021, marquée par de nombreuses restrictions selon leur interprétation de la loi islamique.

Les réseaux mobiles sont pour la plupart hors service, selon des sources diplomatiques. Les Nations unies signalent des opérations « gravement perturbées », se rabattant sur des communications radio et satellitaires limitées. Les vols internationaux vers l’Afghanistan ont également été annulés, selon Flightradar24.

Lundi soir, le signal des téléphones et d’Internet a chuté à moins de 1 % de sa capacité habituelle, selon NetBlocks, observatoire de la cybersécurité. L’AFP a perdu contact avec son bureau de Kaboul lundi vers 13h15 TU.

Un responsable gouvernemental, sous couvert d’anonymat à RFI, avait indiqué que la coupure durerait « jusqu’à nouvel ordre » et concernerait 8 000 à 9 000 pylônes de télécommunications. « Il n’existe aucun autre moyen de communication : le secteur bancaire, les douanes, tout le pays sera affecté », a-t-il précisé.