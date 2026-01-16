«L’affaire est close», Davido nie être le père présumé de sa fille

La star de l’Afrobeats, Davido, a réfuté les allégations selon lesquelles il serait le père d’une adolescente qui a récemment demandé un test ADN pour confirmer sa paternité.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La star nigériane de l’Afrobeats, David Adeleke, alias Davido, a mis fin aux spéculations entourant une adolescente qui réclamait un test ADN pour confirmer sa paternité. Le chanteur a affirmé qu’il n’avait jamais eu de relation avec la mère de la jeune fille et que son seul contact avec elles avait eu lieu dans le cadre des tests.

Au total, cinq analyses ADN ont été réalisées dans différents laboratoires, dont trois choisis par Davido lui-même et deux par la mère et l’adolescente. Tous les résultats ont confirmé, de manière unanime, qu’il n’était pas le père biologique de l’enfant.

L’artiste a décrit cette affaire comme « éprouvante émotionnellement » et a critiqué le comportement de la mère, tout en prenant soin de ne pas blâmer la jeune fille. « C’est la dernière fois que je m’exprime sur ce sujet », a-t-il conclu, appelant à considérer l’affaire définitivement close.



