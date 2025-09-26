PAR PAYS
L’AfD forcée de quitter son QG par un tribunal allemand

Par BENIN WEB TV
La justice allemande a ordonné vendredi 26 septembre à l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) de quitter en 2026 son siège national, donnant raison au propriétaire autrichien de l’immeuble engagé dans un litige avec la principale formation d’opposition: le tribunal du Land de Berlin a estimé que le parti avait violé les clauses du contrat de location lors d’une soirée électorale organisée en février 2025 pour célébrer son score record aux législatives, et a ainsi validé la demande du bailleur visant à mettre fin à l’occupation des lieux.

