Laeticia Hallyday, Catherine Deneuve, Aya Nakamura au Grand Dîner du Louvre

Pour la deuxième année consécutive, le Grand Dîner du Louvre a investi les espaces sous la verrière et la pyramide du musée début mars 2026, mêlant mode, culture et gastronomie. L’édition 2026 a rassemblé un casting étoilé — de Aya Nakamura à Laeticia Hallyday, en passant par Isabelle Adjani et le couturier Jean Paul Gaultier — et s’est imposée comme un rendez-vous attendu des milieux artistique et mondain parisiens.

La manifestation, présentée par certains médias comme une « réponse française » au Met Gala, a offert un véritable défilé informel sous la pyramide. Les tenues ont oscillé entre créations de haute couture, pièces avant‑gardistes et classiques revisités : Camille Cottin a retenu l’attention dans une robe bustier grise dévoilant un jupon en tulle vert, tandis qu’Aya Nakamura portait une robe en satin lilas signée Valentino. Parmi les internationales présentes figuraient Anya Taylor‑Joy et la jeune star des podiums Alex Consani, citées par la presse spécialisée.

La soirée a permis aux grandes maisons de présenter leurs pièces sur des personnalités issues de domaines variés. Natasha Poly et Eva Herzigová ont incarné une allure plus intemporelle, cette dernière vêtue d’une minirobe smoking Saint Laurent. La liste des invités comprenait également des figures françaises et internationales de la mode, du cinéma et de la musique, illustrant la vocation du dîner : créer un point de rencontre entre créateurs, interprètes et métiers de la scène.

Styles, tables et talents réunis sous la pyramide

Au‑delà de l’aspect vestimentaire, le Grand Dîner du Louvre a mis l’accent sur la dimension gastronomique de la soirée. Le chef Mory Sacko, évoqué par les médias présents, a participé à l’élaboration du menu et contribué à faire de l’événement une expérience culinaire au service du plateau d’invités. La présence d’Isabelle Adjani a apporté un relais cinématographique à la table des célébrités.

Le cartouche des convives témoignait d’un mélange de générations et de disciplines : des représentations du sport comme Alton Mason, des acteurs et mannequins tels que Camille Cottin, Catherine Deneuve, Philippine Leroy‑Beaulieu, Stacy Martin, Alexa Chung, Anamaria Vartolomei, Jean Campbell, Farida Khelfa, ainsi que des talents émergents mentionnés par la presse comme Rafael Pavarotti et Vassili Schneider.

Les organisateurs ont placé la diversité des styles au cœur de l’événement, laissant aux maisons et aux stylistes présentes la liberté d’habiller les invités selon des codes allant du glamour moderne à l’élégance classique. Chaque table constituait ainsi un regroupement de profils professionnels et de générations, reflétant la volonté du Grand Dîner de croiser création artistique et convivialité au sein d’un lieu patrimonial majeur.