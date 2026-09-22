Lac Tchad : 11 pêcheurs tués, l’armée dit avoir abattu neuf assaillants

Sept hommes et quatre femmes figurent parmi les victimes de l’assaut mené à l’aube près de Ngouboua, dans une zone régulièrement visée par Boko Haram.

Onze civils ont été tués dimanche 20 septembre sur une île du lac Tchad, près de Ngouboua, dans une attaque attribuée à Boko Haram. L’armée tchadienne affirme avoir abattu neuf assaillants lors de l’opération de poursuite engagée après l’attaque.

L’assaut s’est produit vers 5 heures du matin, heure locale. Des hommes armés arrivés en pirogues ont ouvert le feu sur des pêcheurs partis travailler avant de leur voler leur prise, a déclaré à l’agence EFE le colonel Moussa Djibrine, commandant des opérations dans la province du Lac.

Sept hommes et quatre femmes figurent parmi les civils tués. Le bilan communiqué par le responsable militaire porte à au moins 20 le nombre de morts dans cette séquence, en comptant les neuf assaillants que l’armée dit avoir neutralisés.

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Les forces tchadiennes ont lancé une poursuite après avoir été alertées. Le colonel Moussa Djibrine n’a pas fourni davantage de détails sur l’identité des assaillants tués ni sur d’éventuelles arrestations à l’issue de l’opération.

La province du Lac, frontalière du Nigeria, du Niger et du Cameroun, reste l’un des principaux foyers de l’insurrection jihadiste dans le bassin du lac Tchad. En mai, le gouvernement tchadien y avait proclamé un état d’urgence de 21 jours après une recrudescence d’attaques de Boko Haram et de déplacements de populations.

L’attaque de Ngouboua intervient quelques jours après une autre tuerie attribuée à Boko Haram dans l’Extrême-Nord du Cameroun. Au moins 13 civils avaient été tués dans la nuit du 16 au 17 septembre à Madegoua, dans l’arrondissement de Makary, et une personne avait été blessée.