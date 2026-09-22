Cindy Crawford perd son fils Presley Gerber, mort à 27 ans

La famille Gerber demande le respect de sa vie privée après la mort de Presley. L’enquête médicale se poursuit et aucune cause officielle n’a été annoncée.

Cindy Crawford et son mari Rande Gerber ont perdu leur fils aîné, Presley, mort dimanche 20 septembre dans un établissement de réadaptation de Santa Monica, en Californie. Le mannequin avait 27 ans.

Le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles a confirmé le décès et ouvert un examen destiné à en déterminer la cause. Un représentant de la famille a également confirmé l’information à l’Associated Press. Les Gerber ont demandé que leur vie privée soit respectée pendant cette période de deuil.

La cause du décès reste indéterminée. Les analyses complémentaires et l’enquête en cours n’ont donné lieu à aucune conclusion officielle, malgré les informations préliminaires relayées autour des circonstances de sa mort.

Presley Gerber avait commencé le mannequinat à l’adolescence. Il avait défilé pour Moschino à 16 ans avant de travailler avec plusieurs maisons et agences internationales, notamment IMG Models et DNA Model Management.

Ces dernières années, il avait parlé publiquement de ses difficultés liées à la santé mentale et aux dépendances. Il présentait cette prise de parole comme une manière d’aider d’autres personnes confrontées aux mêmes épreuves, sans que ces éléments permettent d’établir la cause de son décès.

Sa sœur Kaia Gerber avait récemment évoqué la franchise de Presley sur ces sujets et l’influence qu’il avait exercée sur sa propre manière d’aborder la santé mentale. Cindy Crawford et Rande Gerber ont deux enfants, Presley et Kaia.

Presley avait notamment tourné avec sa mère dans une publicité Pepsi diffusée lors du Super Bowl en 2018. La même année, il avait posé avec Kaia pour une campagne Calvin Klein.