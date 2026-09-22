Éliminatoires CAN 2027 : l’Égypte perd Hamdi Fathi, Omar Fayed appelé en renfort

Blessé avec Al-Wakrah, Hamdi Fathi manquera les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2027. L’Égypte a appelé Omar Fayed avant de recevoir l’Angola.

L’Égypte devra lancer sa campagne de qualification pour la CAN 2027 sans Hamdi Fathi. Blessé avec Al-Wakrah, le milieu de terrain est forfait pour le rassemblement, et le défenseur Omar Fayed a été appelé pour renforcer le groupe avant le premier match contre l’Angola.

Le manager de la sélection, Ibrahim Hassan, a confirmé que Fathi ne pourrait pas disputer les trois rencontres prévues durant cette fenêtre internationale. Le joueur de 31 ans rejoint Mahmoud Trezeguet et Yasser Ibrahim parmi les absents sur blessure.

La Fédération égyptienne a ensuite annoncé l’arrivée d’Omar Fayed. Le défenseur de 23 ans, qui évolue à Frosinone en Italie, intègre ainsi le groupe de Hossam Hassan alors que les Pharaons ont commencé leur préparation au Caire.

L’Égypte recevra l’Angola le 25 septembre au stade international du Caire, avant de se déplacer au Soudan du Sud le 29 septembre. Les deux rencontres comptent pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2027.

Omar Fayed a participé lundi à l’entraînement collectif avec Mohamed Salah, Omar Marmoush et les autres internationaux déjà arrivés au rassemblement. L’Égypte doit ensuite affronter l’Afrique du Sud en amical le 4 octobre au Caire.