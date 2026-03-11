Parc Pendjari: l’armée béninoise neutralise 17 assaillants

Une attaque armée menée contre une position militaire dans le parc national de la Pendjari a été repoussée par les Forces de défense et de sécurité béninoises. L’armée annonce que 17 assaillants ont été neutralisés lors des combats du samedi 7 mars 2026.

Dans le nord du Bénin, une position de l’armée située au Lodge Pendjari, à l’intérieur du parc national éponyme, a été la cible d’une offensive armée samedi dernier. Les assaillants ont pris l’initiative d’attaquer cette position stratégique, mais la riposte des unités déployées sur place a été immédiate et décisive.

Les soldats ont rapidement repoussé l’assaut grâce à des manœuvres coordonnées au sol, soutenues par des appuis aériens. À l’issue des combats, les forces béninoises ont neutralisé 17 membres des groupes armés impliqués dans l’attaque.

La riposte a aussi été marquée par de lourdes pertes du côté des forces nationales. Un soldat a perdu la vie lors des échanges, rappelant le coût humain de ces affrontements.

Cette offensive, survenue dans une zone déjà sensible en raison de la progression de la menace terroriste dans la région frontalière, s’inscrit dans le cadre des efforts de sécurisation menés par l’armée béninoise.

L’attaque de Pendjari fait suite à une autre action violente survenue quelques jours plus tôt dans le nord du pays, où des positions militaires ont été visées. Ces événements rappellent la persistance des risques liés aux groupes armés dans cette partie du territoire national et la détermination des forces de défense à y faire face.

