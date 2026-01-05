Accueil En Brève La Turquie veut que l’Europe assume davantage pour sa sécurité

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a estimé lundi 5 janvier à Lisbonne que l’Europe doit « assumer davantage de responsabilités » pour garantir sa sécurité face au retrait américain. « La guerre en Ukraine et l’évolution des priorités stratégiques des États-Unis ne laissent à l’Europe d’autre option que d’assumer davantage de responsabilités pour sa propre sécurité », a déclaré Hakan Fidan lors d’une réunion diplomatique, selon une déclaration transmise à l’AFP par une source du ministère des Affaires étrangères. « En tant qu’Européens, nous sommes tous dans le même bateau. Assurer la sécurité de notre propre maison est une nécessité existentielle. Nous ne pouvons déléguer notre sécurité à d’autres », a-t-il insisté, regrettant par ailleurs que la Turquie, également membre de l’OTAN, soit tenue à l’écart par l’Union européenne.