La Thaïlande accuse le Cambodge d’avoir rompu le cessez-le-feu et blessé un soldat
La Thaïlande a accusé mardi 6 janvier le Cambodge d’avoir « violé » le cessez-le-feu en vigueur depuis dix jours, affirmant que des tirs de mortier dans la zone frontalière de Chong Bok ont blessé un de ses soldats. Dans un communiqué, l’armée thaïlandaise a indiqué que « les forces cambodgiennes ont tiré des obus de mortier dans la zone de Chong Bok » et qu’un militaire avait été touché par des éclats. Le Cambodge n’a pas réagi dans l’immédiat à ces accusations. Le cessez-le-feu, instauré le 27 décembre, avait mis fin à trois semaines de combats qui ont fait au moins 47 morts et provoqué le déplacement de près d’un million de personnes de part et d’autre de la frontière contestée.
1 min de lecture
Commentaires