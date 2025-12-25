Accueil En Brève La Syrie annonce l’arrestation d’un haut responsable de l’État islamique avec la coalition antijihadiste

Le mercredi 24 décembre au soir, les forces syriennes, appuyées par la coalition internationale antijihadiste menée par les États-Unis, ont arrêté un haut responsable de l’organisation État islamique (EI) dans la région de Damas, a indiqué un responsable des forces de sécurité syriennes. Le chef de l’EI à Damas, Taha al-Zoubi, également connu sous le nom d’Abou Omar Tabiya, a été interpellé avec plusieurs hommes dans le secteur d’al-Moadamiya, a précisé le général Ahmad Al-Dalati, chef de la sécurité intérieure de la province de Damas, selon des propos rapportés par l’agence de presse officielle Sana.