La Russie met en garde l’Otan contre toute riposte aux incursions présumées

La Russie a mis en garde, samedi 27 septembre, les pays de l’OTAN qui envisageraient de riposter aux incursions présumées attribuées à Moscou, tandis que l’Ukraine annonce avoir reçu son premier système antiaérien Patriot fourni par Israël. À la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que «la Russie est presque accusée de planifier une attaque contre les pays de l’Alliance atlantique et de l’Union européenne», assurant que Moscou n’avait «jamais eu de telles intentions» tout en avertissant que «toute agression contre mon pays entraînera une réponse résolue. Il ne doit pas y avoir de doutes sur ce point».