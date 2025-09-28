PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

La Russie met en garde l’Otan contre toute riposte aux incursions présumées

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Argentine : des milliers manifestent à Buenos Aires pour la justice après un triple féminicide

Nigeria : effondrement d’une mine artisanale dans le nord, au moins 18 morts

Bousculade meurtrière en Inde : au moins 36 morts lors d’un rassemblement politique

Condamnation de Sarkozy : le chef de la cour d’appel de Paris appelle solennellement au respect de la justice

Ukraine : Kiev accuse Moscou d’isoler la centrale de Zaporijjia du réseau depuis quatre jours

Mondial féminin: la Nouvelle-Zélande bat la France 42-26 et prend la 3e place

États-Unis : Trump envoie «toutes les forces armées nécessaires» à Portland

Zelensky : l’Ukraine a reçu un système Patriot d’Israël

Survol par drones de la plus grande base militaire danoise

Nucléaire: le président iranien affirme que les États-Unis ont exigé la remise de tout son uranium enrichi

VOIR TOUS LES FLASHS

La Russie a mis en garde, samedi 27 septembre, les pays de l’OTAN qui envisageraient de riposter aux incursions présumées attribuées à Moscou, tandis que l’Ukraine annonce avoir reçu son premier système antiaérien Patriot fourni par Israël. À la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que «la Russie est presque accusée de planifier une attaque contre les pays de l’Alliance atlantique et de l’Union européenne», assurant que Moscou n’avait «jamais eu de telles intentions» tout en avertissant que «toute agression contre mon pays entraînera une réponse résolue. Il ne doit pas y avoir de doutes sur ce point».

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!