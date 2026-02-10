La Russie dément le recrutement de Nigérians pour la guerre en Ukraine

Lors d’une conférence de presse tenue à Abuja le mardi 10 février 2026, l’ambassadeur de Russie au Nigeria, Andrey Podyelyshev, a nié l’existence d’un programme étatique russe visant à recruter des Nigérians pour combattre en Ukraine.

Il a qualifié ces allégations d’infondées et a insisté sur le fait qu’elles n’étaient pas liées au gouvernement de Moscou, alors même que la Russie renforce ses liens diplomatiques, militaires et économiques avec le pays le plus peuplé d’Afrique.

Podyelyshev a reconnu la possibilité que des acteurs illégaux agissent de leur propre initiative, mais a assuré qu’ils ne bénéficiaient d’aucun soutien officiel et que toute information crédible serait transmise aux autorités russes compétentes pour examen et enquête.

Coopération militaire et place stratégique du Nigeria en Afrique de l’Ouest

Le diplomate a détaillé les échanges techniques militaires en cours entre les deux pays, évoquant notamment des discussions sur la formation de personnels nigérians et la fourniture éventuelle de matériels russes. Il a précisé que certaines mesures étaient déjà mises en œuvre tandis que d’autres restaient en phase d’étude, en fonction des priorités et des intérêts du Nigeria.

Podyelyshev a par ailleurs souligné l’importance stratégique du Nigeria dans l’approche régionale de la Russie, le présentant comme central pour les perspectives de Moscou en Afrique de l’Ouest et comme un potentiel pilier de stabilité et de développement dans la région.

Sur le plan de la politique étrangère, il a réaffirmé l’appui de la Russie à un ordre mondial multipolaire, son attachement au principe de souveraineté nationale et son opposition à toute domination unilatérale dans les affaires internationales. Il a également rappelé la position de Moscou en faveur de solutions africaines aux défis du continent et contre toute ingérence extérieure dans les processus politiques nationaux.

Les entretiens ont aussi porté sur la coopération économique, scientifique et éducative, avec des projets évoqués tels que la création d’un Centre des sciences et technologies nucléaires au Nigeria et l’augmentation des bourses offertes aux étudiants nigérians dans les universités russes.

Enfin, Podyelyshev a affirmé que les deux pays demeuraient attachés à une coopération stratégique à long terme couvrant la sécurité, le commerce, l’éducation et la coordination diplomatique sur la scène internationale.