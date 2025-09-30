La République tchèque restreint l’accès au territoire aux Russes titulaires de passeports diplomatiques ou de visas d’affaires

En Brève

Le gouvernement tchèque a annoncé mardi 30 septembre, selon l’AFP, vouloir montrer l’exemple en devenant le premier État membre de l’Union européenne à limiter, avec effet immédiat, l’entrée sur son territoire aux ressortissants russes munis de passeports diplomatiques ou de visas d’affaires, invoquant des préoccupations de sécurité ; la mesure s’appliquera aux aéroports du pays. Le ministère tchèque des Affaires étrangères a précisé que les ressortissants russes accrédités auprès de l’ambassade à Prague resteront autorisés à entrer.