La République dominicaine signale une frappe américaine contre un bateau de drogue

La République dominicaine a annoncé dimanche qu’une frappe américaine avait touché un bateau transportant de la drogue près de ses côtes, lors d’une conférence de presse de la Direction nationale de lutte contre la drogue (DNCD). Une porte-parole de l’ambassade des États-Unis, présente à la conférence, a précisé qu’il s’agissait de la frappe évoquée vendredi par Donald Trump sur son réseau social Truth Media. Le porte-parole de la DNCD, Carlos Devers, a indiqué qu’il s’agissait d’une « frappe militaire aérienne des États‑Unis » visant une vedette rapide de narcoterroristes transportant environ 1 000 kilogrammes de cocaïne, à quelque 80 milles marins au sud de l’île Beata, au sud‑est de la République dominicaine.

