Michael Landon : à qui est revenue sa maison de Malibu avec piscine et 5 chambres

Le 1er juillet marque chaque année un hommage vibrant à Michael Landon, acteur et réalisateur américain emblématique, disparu prématurément en 1991 à l’âge de 54 ans. Connu principalement pour ses rôles majeurs à la télévision, Landon a marqué toute une génération par son personnage de Little Joe Cartwright dans la série culte Bonanza avant de devenir une véritable icône mondiale avec La Petite Maison dans la prairie. Ce succès, il ne le doit pas seulement à son jeu d’acteur, mais aussi à son engagement complet dans la série, où il fut producteur, scénariste et réalisateur. Au-delà de sa carrière, Michael Landon a bâti un univers familial solide, illustré notamment par sa résidence californienne à Malibu, longtemps considérée comme un havre de paix pour l’acteur et les siens.

Cette maison de Malibu n’est pas seulement une bâtisse d’exception, mais un symbole fort du refuge que Michael Landon voulait offrir à sa famille. Après avoir quitté une première villa trop exposée aux regards, il mit tout en œuvre, avec son épouse Cindy Landon, pour ériger un domaine offrant intimité et sérénité, loin des projecteurs. Ce choix témoigne du désir profond de Landon d’installer ses proches dans un cadre paisible et sécurisé, où amis, enfants et petits-enfants pourraient vivre et grandir à l’abri des pressions extérieures.

La propriété, construite à la fin des années 1980, se distingue par ses vastes espaces et son architecture ouverte. Comptant cinq chambres et autant de salles de bain, la résidence se déploie autour de pièces lumineuses, avec une cuisine ouverte favorisant les échanges et la convivialité. L’immense piscine, dominant un jardin minutieusement paysagé avec notamment un bassin abritant des carpes koï, confère à ce lieu un charme naturel et apaisant. Les extérieurs sont pensés pour prolonger l’espace de vie : plusieurs terrasses et un accès direct à la plage ajoutent à l’atmosphère de ce véritable sanctuaire familial.

Une maison pensée comme un refuge familial

Cette quête d’un foyer protecteur trouve ses racines dans l’enfance troublée d’Eugene Maurice Orowitz, nom de naissance de Michael Landon, né à New York en 1936. Sa jeunesse fut marquée par un environnement familial difficile, dominé par le silence du père et les troubles psychologiques de sa mère. Cette période douloureuse, jonchée d’anxiété et d’humiliations, influencera profondément son œuvre, notamment par le biais du téléfilm The Loneliest Runner en 1976, une œuvre largement autobiographique. Cet héritage personnel explique en grande partie la valeur qu’il accordait à la famille et le soin apporté à créer un refuge à Malibu où règnent sécurité et chaleur humaine.

À la fin des années 1980, la construction de cette maison répond donc à un besoin vital pour Michael Landon : un environnement propice à la stabilité familiale, en opposition à son passé marqué par les tensions. Cette volonté se manifeste dans chaque détail du domaine, avec une attention particulière portée aux espaces communs et aux lieux de vie extérieurs afin de faciliter le partage et la convivialité.

Malheureusement, cette période d’apaisement et de bonheur sera de courte durée. Début 1991, Michael Landon apprend qu’il est atteint d’un cancer du pancréas, une maladie rapide et incurable. Face à cette épreuve, il conserve une dignité remarquable et choisit de partager publiquement sa lutte. Invité à The Tonight Show, il annonce lui-même sa maladie, sollicitant des prières et la solidarité de son public. Quelques semaines avant sa disparition, il décrit sa vie quotidienne auprès de sa famille dans une interview accordée au magazine Life, malgré son état de santé déclinant.

Le 1er juillet 1991, Michael Landon s’éteint à son domicile de Malibu, accompagné de son épouse Cindy. Son poids n’est plus que d’une quarantaine de kilogrammes au moment de son décès. Ce départ suscite une immense émotion à travers le monde, tant son personnage de Charles Ingalls demeure le père idéal incarné à l’écran par des millions de spectateurs.

Après son décès, la propriété revient à Cindy Landon qui y demeure plusieurs années, veillant à entretenir cet espace chargé de souvenirs. Proche de cet endroit devenu sanctuaire familial, elle y élève leurs enfants Jennifer et Sean. Tout en réalisant des rénovations, Cindy conserve l’esprit de la maison, fidèle à la vision initiale de Michael Landon.

En 2019, après près de trois décennies, Cindy Landon met en vente la propriété qui est alors estimée à environ 18 millions de dollars. La vente se conclut autour de 15,7 millions de dollars, générant une plus-value significative par rapport au prix d’achat et aux travaux réalisés.

Le domaine est acquis par Seth MacFarlane, créateur des séries animées Family Guy, American Dad! et The Cleveland Show, passionné par l’histoire d’Hollywood. Le nouveau propriétaire donne ainsi une nouvelle vie à cette demeure mythique, emblématique de la carrière et de l’histoire personnelle de l’un des acteurs les plus aimés du petit écran américain.