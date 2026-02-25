La reine Camilla a reçu Gisèle Pelicot à Clarence House

Le lundi 23 février, Camilla Parker Bowles a reçu Gisèle Pelicot à Clarence House pour un échange autour de son livre Et la joie de vivre, paru le 17 février aux éditions Flammarion, et des violences faites aux femmes.

La discussion s’est tenue avec l’aide d’une interprète, les deux femmes ne parlant pas la langue de l’autre : Camilla a expliqué qu’elle avait fait ses études à Paris il y a soixante ans et avait oublié son français, tandis que Mme Pelicot a indiqué qu’elle ne parlait pas anglais.

Victime des viols de Mazan, Gisèle Pelicot voit 51 hommes reconnus coupables et condamnés à de la réclusion criminelle. Au cours de leur entretien, la reine — qui est la belle-mère du prince William — a dit avoir lu l’ouvrage en deux jours et s’être déclarée choquée, malgré son engagement auprès de survivantes d’agressions sexuelles et de violences domestiques. Le palais de Buckingham a rappelé, dans le communiqué annonçant la rencontre, que la reine soutient depuis de nombreuses décennies les personnes victimes de ces violences et qu’elle avait adressé une lettre à Mme Pelicot à l’issue du procès en 2024.

Gisèle Pelicot : sa réaction à la lettre de la reine

Le lundi 16 février, lors de son passage sur le plateau de Quotidien, Gisèle Pelicot est revenue sur la lettre de soutien reçue de Camilla après le procès des viols de Mazan, précisant qu’elle avait encadré ce courrier et qu’il se trouvait dans son bureau. En signe de réponse, elle a fait parvenir à la reine un exemplaire dédicacé de son livre.

Lors de son séjour au Royaume‑Uni, le 20 février, Et la joie de vivre a été présenté au Royal Festival Hall de Londres : des extraits ont été lus par Kate Winslet et Kristin Scott Thomas devant plus de 2 000 personnes.