La production de The Voice défend Alphonse après les critiques

La finale de The Voice se tient ce samedi soir sur TF1 alors que le télé-crochet fait face à une vague de critiques sur son supposé déclin : plusieurs producteurs et spécialistes interrogés par Le Parisien estiment que le programme a perdu son influence musicale et « ne produit plus de véritables stars », tandis que les audiences de cette quinzième saison sont tombées à des niveaux historiquement bas.

Les chiffres confirment une érosion. Cette quinzième saison a réuni en moyenne 3,19 millions de téléspectateurs, replay compris, ce qui constitue selon les données publiques la plus faible audience historique du programme. Malgré ce recul, TF1 conserve des performances commerciales jugées encore solides sur les cibles publicitaires, soulignent des observateurs du marché.

Plusieurs reproches portent sur le format lui‑même. Sur quinze primes cette saison, neuf sont consacrés aux auditions à l’aveugle, un choix expliqué par des considérations économiques : les auditions fédèrent un public plus large et génèrent davantage d’audience. Des professionnels regrettent en revanche un suivi insuffisant des candidats pendant la compétition, au détriment de la construction d’une trajectoire artistique durable.

La Star Academy omniprésente dans les comparaisons

La résurgence médiatique de la Star Academy alimente les comparaisons. Le succès récent de candidats tels que Pierre Garnier, Helena, Lénie, Julien Lieb, Marguerite, Victorien ou Ambre est cité comme une démonstration de la capacité du concurrent à relancer un intérêt autour du format et à générer des retombées commerciales immédiates. Plusieurs producteurs estiment que la Star Academy parvient aujourd’hui à mieux transformer ses candidats en sources de revenus que The Voice.

Des spécialistes rappellent néanmoins que The Voice a aussi produit des trajectoires significatives : Kendji Girac reste l’un des plus gros phénomènes issus du programme avec plusieurs millions d’albums vendus ; Slimane a représenté la France à l’Eurovision ; Louane est devenue une des chanteuses françaises majeures de sa génération ; Maëlle poursuit une carrière soutenue, notamment par Calogero. La production relève aussi des performances récentes : le groupe Il Cello, vainqueur en 2025, a intégré le Top 30 des ventes.

Face aux critiques sur l’insertion professionnelle des anciens lauréats, la production d’ITV Studios France a réagi dans les colonnes du Parisien en dénonçant « un procès permanent ». Un membre de la production a résumé cette position par la formule « Ils ne sont pas à France Travail », en citant des parcours récents : Abi Bernadoth (gagnant 2020) a rejoint la comédie musicale Molière, Aurélien Vivos (vainqueur 2023) a participé au spectacle 500 voix pour Queen, et Alphonse, vainqueur 2024, poursuit ses études tout en développant sa carrière musicale.

Le bilan artistique reste contrasté : plusieurs gagnants récents comme Nour Brousse, Whitney Marin ou Marghe rencontrent des difficultés commerciales comparées aux premières générations du programme, tandis que d’autres ont confirmé un fort ancrage dans le paysage musical.

La production souligne par ailleurs les performances numériques de la saison, présentée comme « la plus engageante de l’histoire du programme » sur les réseaux sociaux, avec des centaines de millions de vues cumulées. Pour la finale de cette quinzième édition, quatre artistes sont en lice : Lady O, CJM’S, Hugo et Tessa B. Par ailleurs, selon plusieurs sources, Florent Pagny ne devrait pas rempiler pour la suite du programme.