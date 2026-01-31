La princesse Charlotte très sportive comme Kate Middleton mais pas dans cette discipline

Révélation : selon le magazine Hello! du 28 janvier, la princesse Charlotte, fille de la princesse de Galles, pratique de nombreux sports mais a récemment déclaré ne plus vouloir jouer au rugby. Kate Middleton, elle-même très engagée dans la promotion du sport, a fait cette confidence lors d’une rencontre avec des écolières le 27 janvier.

Lors d’une apparition publique le mardi 27 janvier, Kate Middleton a échangé avec des élèves en train de jouer au rugby et a précisé que sa fille «fait beaucoup de sport, mais pas de rugby». Cette information, relayée par Hello! le 28 janvier, marque un changement par rapport aux révélations antérieures selon lesquelles la princesse Charlotte pratiquait déjà le football et le rugby.

En mai dernier, Kate Middleton avait effectivement indiqué que Charlotte participait à plusieurs activités sportives, dont le football et le rugby. Le désintérêt récent de la jeune princesse pour le ballon ovale contraste donc avec des observations rapportées auparavant.

Sport en famille : pratiques partagées et priorités de la princesse de Galles

Kate Middleton, connue pour son goût du sport — natation, tennis, yoga entre autres — partage régulièrement des activités physiques avec ses trois enfants. Mariée au prince William, elle est également marraine de la Fédération anglaise de rugby, un rôle qui l’a amenée à s’impliquer publiquement dans la promotion de cette discipline au Royaume‑Uni.

Le président de la Fédération anglaise de rugby à XV avait expliqué au magazine Town & Country en 2023 que Kate jouait au rugby avec ses enfants dans le jardin et que Charlotte «était tout aussi compétitive qu’elle». Ces propos témoignent de la pratique informelle du sport au sein du foyer royal et de l’enthousiasme initial de la fillette pour ce sport.

Malgré ce recul apparent vis‑à‑vis du rugby, la princesse Charlotte continue de s’investir dans d’autres disciplines : football, danse classique, claquettes et gymnastique figurent parmi ses activités récentes. Ces choix d’activités correspondent aux observations rapportées par des médias qui suivent la famille royale et par des témoins de la vie scolaire de la jeune princesse.

Kate Middleton a par ailleurs évoqué au Mirror, en 2023, sa volonté d’intégrer l’exercice au quotidien familial, citant des moments simples comme «sauter sur le trampoline avec les enfants avant l’école». Cette habitude illustre la place du sport de loisir dans la routine de la famille et la façon dont la duchesse encourage la pratique physique dès le plus jeune âge.

Le magazine People, en mai 2025, a souligné que la princesse Charlotte est réputée dans son établissement scolaire pour son fair‑play, félicitant systématiquement les joueuses adverses, un trait de caractère valorisé par ses enseignants et par la presse qui couvre ses activités.

Document iconographique : une photographie datant du 10 juin 2018 la montre déjà présente lors d’un match de polo caritatif au Beaufort Polo Club à Tetbury, illustrant la pratique régulière d’activités sportives depuis son enfance.

