La princesse Anne ouvre les bras puis serre la main de Sione Tuipulotu à la remise du trophée

Le samedi 7 mars, à Murrayfield, l’Écosse a dominé le XV de France sur le score de 50 à 40. Lors de la remise du trophée, un moment cocasse s’est produit entre la princesse Anne et le joueur écossais Sione Tuipulotu, provoquant l’hilarité des personnes présentes.

La princesse Anne, marraine de la Fédération écossaise de rugby (SRU) depuis 1996, assiste régulièrement aux matches pour soutenir l’équipe. Elle a remis aux vainqueurs la coupe de l’Auld Alliance à l’issue de la rencontre.

Au moment de la remise, Tuipulotu s’est avancé bras ouverts pour enlacer la princesse. Celle-ci a réagi en ouvrant elle aussi les bras et en riant, mais l’accolade n’a pas eu lieu : la princesse a finalement respecté le protocole, serrant chaleureusement la main du joueur avant de lui remettre le trophée. La présentatrice Gabby Logan a indiqué que le joueur tente souvent d’obtenir une accolade, tandis que la princesse privilégie les usages et procède à la remise.

Une méprise lors de la Calcutta Cup quelques jours plus tôt

Le samedi 21 février, avant la Calcutta Cup opposant l’Angleterre à l’Écosse dans le cadre du Tournoi des Six Nations, la princesse Anne est allée saluer les joueurs anglais. La Calcutta Cup, remise au vainqueur du match Angleterre-Écosse, a été remportée par l’Écosse ce jour-là sur le score de 31 à 20.

Lors de ces échanges, la princesse a rencontré le pilier anglais Joe Heyes et l’a pris pour l’ancien joueur Joe Marler, finaliste de l’émission The Celebrity Traitors l’an dernier, information relayée par Hello!. Joe Heyes a raconté qu’elle l’avait confondu avec Marler et qu’elle lui avait dit qu’il était très drôle à la télévision ; il a ajouté qu’il n’avait pas osé la corriger et qu’il avait failli se laisser aller à la méprise. Il a également précisé que l’on lui faisait souvent remarquer sa ressemblance avec Joe Marler.