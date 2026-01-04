Accueil En Brève La Première ministre danoise appelle les États-Unis à cesser leurs menaces sur le Groenland

La Première ministre danoise Mette Frederiksen a exhorté dimanche 4 janvier les États‑Unis à « cesser leurs menaces contre un allié historique » après de nouvelles déclarations de Donald Trump affirmant avoir « absolument besoin » du Groenland. Dans un communiqué, la dirigeante a jugé « tout à fait absurde » l’idée que les États‑Unis puissent prendre le contrôle du territoire autonome danois : « Je dois le dire très clairement aux États‑Unis : il est tout à fait absurde de dire que les États‑Unis devraient prendre le contrôle du Groenland », a‑t‑elle déclaré en réaction au souhait du président américain de s’approprier le Groenland pour des raisons de défense.