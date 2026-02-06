La ligue saoudienne met en garde Cristiano Ronaldo sur son avenir

La Ligue professionnelle saoudienne a averti Cristiano Ronaldo en rappelant que les décisions relèvent des clubs, alors que son avenir à Al-Nassr suscite des interrogations.

L’attaquant portugais, 41 ans, a été écarté de la feuille de match d’Al-Nassr pour la rencontre de lundi en Saudi Pro League face à Al-Riyadh.

Le quotidien portugais A Bola a indiqué que Ronaldo aurait refusé de participer à la rencontre, mécontent de la gestion du club par le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite.

Position officielle de la ligue et éléments liés au mercato

Selon BBC Sport, la principale source de la frustration de Ronaldo serait le transfert, en début de semaine, de Karim Benzema d’Al-Ittihad vers Al-Hilal.

Le buteur français, âgé de 38 ans, a inscrit un triplé lors de ses débuts avec Al-Hilal, lors de la victoire 6-0 contre Al-Okhdood jeudi.

Al-Nassr et Al-Hilal figurent parmi les clubs liés au PIF, actionnaire également impliqué dans le financement de Newcastle United.

Ronaldo a publié mercredi une photo le montrant de retour à l’entraînement. Les responsables de la Saudi Pro League n’avaient pas encore confirmé sa présence pour la rencontre contre Al-Ittihad prévue vendredi.

Dans un communiqué transmis à BBC Sport, la Saudi Pro League a insisté sur le principe d’autonomie des clubs : chaque formation dispose de son conseil d’administration, de sa direction et de sa gouvernance sportive, et elle est responsable de ses recrutements, de ses dépenses et de sa stratégie.

La ligue a ajouté que ce cadre financier vise à assurer la viabilité des clubs et l’équilibre compétitif, et qu’il s’applique de manière uniforme à l’ensemble du championnat.

Elle a aussi souligné que depuis son arrivée, Ronaldo s’est pleinement investi auprès d’Al-Nassr et a contribué aux ambitions du club, rappelant que, comme tout compétiteur de haut niveau, il souhaite obtenir des résultats.

La Saudi Pro League a enfin précisé qu’aucune personne, quelle que soit son importance, ne prend de décisions dépassant le périmètre de son propre club, et que les transferts récents illustrent cette indépendance : certains clubs ont choisi de se renforcer tandis que d’autres ont suivi une approche différente, dans le respect des paramètres financiers approuvés.

Ronaldo a rejoint Al-Nassr en 2022 après son départ de Manchester United à la mi-saison. Il est devenu le joueur le mieux rémunéré du football, avec un salaire annuel de 177 millions de livres sterling, et n’a remporté avec le club que la Coupe des champions des clubs arabes.

Le quintuple Ballon d’Or a signé un contrat de deux ans en juin 2025.

Avant de parapher ce nouvel engagement, des rumeurs évoquaient la possibilité d’un prêt à Al-Hilal parmi les options explorées.

Lors du mercato hivernal, Al-Nassr n’a enregistré qu’une arrivée : le milieu irakien des moins de 23 ans Hayder Abdulkareem.

En championnat, Al-Hilal reste invaincu cette saison et compte 50 points après 20 journées. Al-Nassr pointe à la troisième place avec quatre points de retard, mais dispose d’un match en moins.