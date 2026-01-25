La Juventus officialise l’avenir de l’attaquant marocain

Youssef En-Nesyri ne rejoindra pas la Juventus Turin lors de ce mercato hivernal, a indiqué Giorgio Chiellini. Selon le dirigeant turinois, les discussions autour d’un transfert n’ont pas abouti après des réserves formulées sur la formule du prêt, mettant un terme à des négociations qui intéressaient plusieurs clubs.

Actuellement sous contrat avec Fenerbahçe, l’attaquant marocain a été la cible d’une offre de la Juventus visant un prêt pour la période de mercato hivernal. Les contours de l’opération n’ont toutefois pas convaincu le joueur, ce qui a conduit la direction de la Vieille Dame à interrompre les pourparlers, selon les déclarations de Chiellini.

« En-Nesyri a des doutes quant à la formule du prêt et, après avoir examiné la situation, nous considérons les négociations comme terminées. Nous ne recruterons pas En-Nesyri définitivement », a déclaré le directeur sportif de la Juventus, Giorgio Chiellini.

Statut du dossier et intérêts concurrents

Youssef En-Nesyri, âgé de 29 ans et ancien attaquant du FC Séville, est lié contractuellement à Fenerbahçe. La Juventus avait envisagé un prêt pour renforcer son effectif pendant le mercato hivernal, mais la prudence du joueur concernant cette formule contractuelle a stoppé net les démarches de la formation turinoise.

La prise de position de Chiellini formalise la fin d’un contact qui n’aura finalement pas débouché sur un transfert. Les propos du dirigeant rappellent que la Juventus n’envisage pas, pour l’heure, de recruter l’attaquant de manière définitive. Le club se retire ainsi d’un dossier où le point de blocage principal a été la nature même de l’opération — prêt contre transfert définitif — et les hésitations du joueur à accepter les conditions proposées.

Par ailleurs, le nom d’En-Nesyri circule toujours dans d’autres directions. Le FC Séville, club où il a évolué auparavant, est cité comme un prétendant potentiel dans ce mercato hivernal. Aucune concrétisation n’a toutefois été annoncée pour l’instant, et la seule confirmation officielle restante est celle fournie par la Juventus via la prise de parole de son directeur sportif.

Les informations communiquées se concentrent donc sur l’arrêt des négociations entre la Juventus et les représentants d’En-Nesyri, la position du joueur concernant la formule de prêt et le maintien de son contrat avec Fenerbahçe. Toute évolution future du dossier dépendra d’éventuelles nouvelles offres et du choix final du joueur et de son club actuel.