La junte birmane annonce une amnistie annuelle pour plus de 6 000 prisonniers
La junte birmane a annoncé dimanche 4 janvier la libération de 6 134 prisonniers dans le cadre d’une amnistie annuelle destinée à marquer la fête nationale. Le Conseil national de défense et de sécurité a indiqué dans un communiqué que « le président par intérim de l’Union de la République de Birmanie a gracié 6 134 prisonniers, hommes et femmes, qui purgeaient leur peine dans des prisons, des centres de détention et des camps ». Un communiqué séparé a précisé que 52 prisonniers étrangers devaient également être remis en liberté puis expulsés. Depuis le coup d’État de février 2021, qui a plongé le pays dans une guerre civile, la junte militaire a fait arrêter des milliers de manifestants et de militants.
