La Cour des comptes : France Télévisions dans une situation financière critique

Selon un rapport de la Cour des comptes publié mardi 23 septembre et rapporté par l’AFP, le groupe public France Télévisions traverse «une situation financière critique qui impose sans délai des réformes structurelles jusqu’ici ajournées». La Cour juge que «la dynamique des charges de personnel et de fonctionnement ainsi que le poids des investissements nécessaires, notamment dans le numérique, rendent aujourd’hui inéluctables» des changements au sein du groupe présidé par Delphine Ernotte‑Cunci, dix ans après un précédent contrôle.

