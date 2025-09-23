PAR PAYS
La Commission européenne propose de repousser d’un an la loi anti-déforestation

Par BENIN WEB TV
Selon une ONG, l’Iran a exécuté au moins 1 000 condamnés à mort depuis début 2025

Trois incursions dans l’espace aérien norvégien : la Norvège accuse la Russie

La Cour des comptes : France Télévisions dans une situation financière critique

Explosion près d’un navire au large du Yémen, selon une agence maritime britannique

Copenhague et Oslo : aéroports rouverts après survols de drones non identifiés

Typhon: une dizaine de grandes villes du sud de la Chine à l’arrêt

Gaza : l’Égypte accueille une conférence sur la reconstruction après le cessez-le-feu

Donald Trump qualifie «Antifa» d’organisation terroriste

Pollution au Sri Lanka (2021) : l’armateur singapourien condamné refuse de payer 1 milliard de dollars

Le président de l’Autorité palestinienne condamne le Hamas pour les attaques du 7 octobre

La Commission européenne a proposé mardi un report d’un an, portant l’entrée en vigueur de la loi anti-déforestation de fin 2025 à fin 2026, une législation régulièrement critiquée par plusieurs pays, dont les États-Unis, le Brésil et l’Indonésie. La commissaire européenne chargée de l’environnement, Jessika Roswall, a déclaré devant la presse que l’Union européenne nécessitait un délai supplémentaire pour rendre la loi opérationnelle. Cette annonce intervient quelques heures après la conclusion d’un accord de libre-échange avec l’Indonésie, pays qui a fait part de vives réserves à l’égard de la loi anti-déforestation.

