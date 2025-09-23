La Commission européenne propose de repousser d’un an la loi anti-déforestation

La Commission européenne a proposé mardi un report d’un an, portant l’entrée en vigueur de la loi anti-déforestation de fin 2025 à fin 2026, une législation régulièrement critiquée par plusieurs pays, dont les États-Unis, le Brésil et l’Indonésie. La commissaire européenne chargée de l’environnement, Jessika Roswall, a déclaré devant la presse que l’Union européenne nécessitait un délai supplémentaire pour rendre la loi opérationnelle. Cette annonce intervient quelques heures après la conclusion d’un accord de libre-échange avec l’Indonésie, pays qui a fait part de vives réserves à l’égard de la loi anti-déforestation.