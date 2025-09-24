La Chine vise une baisse de 7 à 10 % de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2035

Le président chinois Xi Jinping a annoncé mercredi, lors d’une intervention vidéo à un sommet climat de l’ONU, un nouvel engagement climatique visant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre de la Chine de 7 à 10 % d’ici 2035 par rapport au niveau du pic, dont la date n’est pas encore connue mais qui pourrait intervenir cette année. Première cible chiffrée à court et moyen terme annoncée par Pékin, cette réduction s’inscrit dans la trajectoire nationale vers la neutralité carbone en 2060 ; la Chine avait jusqu’à présent promis d’atteindre un pic des émissions avant 2030 et semble en voie de le réaliser dès 2025, portées notamment par le développement rapide du solaire et des voitures électriques.