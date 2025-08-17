PAR PAYS
Live logo
Rechercher

États-Unis : un pilote ivre arrêté juste avant le décollage de son vol commercial

Insolites
Par Paul Arnaud DEGUENON
1 min.de temps de lecture
AccueilPeopleInsolitesÉtats-Unis : un pilote ivre arrêté juste avant le décollage de son vol commercial
Insolite Benin Web TV
Insolite Benin Web TV
- Publicité-

Un pilote de Southwest Airlines a été interpellé le 15 janvier à l’aéroport de Savannah, en Géorgie, alors qu’il s’apprêtait à décoller avec un avion rempli de passagers. David Allsop, commandant du vol 3772 à destination de Chicago, a été arrêté pour conduite en état d’ivresse, quelques minutes seulement avant le départ prévu.

Selon la police de l’aéroport Savannah Hilton Head, ce sont les agents de sécurité qui ont donné l’alerte après avoir constaté une forte odeur d’alcool émanant du pilote lors des contrôles. Les policiers, équipés de caméras corporelles, sont alors intervenus directement dans le cockpit pour l’en faire sortir.

Allsop a d’abord refusé de se soumettre aux tests de sobriété avant d’accepter. Le rapport indique qu’il avait des difficultés à suivre un objet du regard, à se tenir en équilibre sur une jambe et présentait des signes physiques caractéristiques tels que les yeux injectés de sang et le teint rouge. Il a également refusé un test sanguin destiné à mesurer son taux d’alcoolémie. Le pilote a été placé en détention pour conduite en état d’ivresse puis relâché sous caution.

À la suite de la diffusion des images cette semaine, Southwest Airlines a confirmé avoir immédiatement suspendu le pilote, précisant qu’il n’était plus employé par la compagnie. De son côté, la Federal Aviation Administration (FAA), l’autorité de régulation de l’aviation civile, lui a retiré sa licence.

- Publicité-

L’avocat de David Allsop conteste cependant la version des autorités, affirmant que les images ne prouvent en rien un état d’ébriété. Il présente son client comme un vétéran respecté, ancien militaire ayant servi plus de dix ans dans l’armée américaine, et un professionnel de l’aviation sans aucun incident majeur en près de vingt ans de carrière.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Nigeria

Tiwa Savage: «je cherche toujours un mari»

Bénin

Bénin: les raisons de la rupture entre le jeune chanteur Djecomon et Legend Beatz

Monde

Astronomer: filmée en pleine étreinte avec le PDG, la DRH Kristin Cabot démissionne

Monde

Kiss Cam fatale: démission du PDG d’Astronomer après sa vidéo embarrassante devenu virale

Côte d'Ivoire

«Vous connaîtrez la vérité», Apoutchou National fait une grande annonce après sa sortie de prison

Côte d'Ivoire

A’Salfo président: un fan français débarque au concert de Valras avec une pancarte

Bénin

«J’étais à deux doigts de laisser la musique», Nikanor rend hommage à ses piliers dans l’ombre

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire: le chanteur Molare déposé en prison

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire: triste nouvelle pour le chanteur Lino Versace

Côte d'Ivoire

« Ce n’est pas le moment de me harceler au risque d’avoir ma mort sur votre conscience », Eunice Zunon

VOIR TOUS LES FLASHS