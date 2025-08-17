États-Unis : un pilote ivre arrêté juste avant le décollage de son vol commercial

Un pilote de Southwest Airlines a été interpellé le 15 janvier à l’aéroport de Savannah, en Géorgie, alors qu’il s’apprêtait à décoller avec un avion rempli de passagers. David Allsop, commandant du vol 3772 à destination de Chicago, a été arrêté pour conduite en état d’ivresse, quelques minutes seulement avant le départ prévu.

Selon la police de l’aéroport Savannah Hilton Head, ce sont les agents de sécurité qui ont donné l’alerte après avoir constaté une forte odeur d’alcool émanant du pilote lors des contrôles. Les policiers, équipés de caméras corporelles, sont alors intervenus directement dans le cockpit pour l’en faire sortir.

Allsop a d’abord refusé de se soumettre aux tests de sobriété avant d’accepter. Le rapport indique qu’il avait des difficultés à suivre un objet du regard, à se tenir en équilibre sur une jambe et présentait des signes physiques caractéristiques tels que les yeux injectés de sang et le teint rouge. Il a également refusé un test sanguin destiné à mesurer son taux d’alcoolémie. Le pilote a été placé en détention pour conduite en état d’ivresse puis relâché sous caution.

À la suite de la diffusion des images cette semaine, Southwest Airlines a confirmé avoir immédiatement suspendu le pilote, précisant qu’il n’était plus employé par la compagnie. De son côté, la Federal Aviation Administration (FAA), l’autorité de régulation de l’aviation civile, lui a retiré sa licence.

L’avocat de David Allsop conteste cependant la version des autorités, affirmant que les images ne prouvent en rien un état d’ébriété. Il présente son client comme un vétéran respecté, ancien militaire ayant servi plus de dix ans dans l’armée américaine, et un professionnel de l’aviation sans aucun incident majeur en près de vingt ans de carrière.