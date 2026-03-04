Krystel Moscato révèle que Vincent Moscato a uriné dans son placard une nuit après un verre de trop

Ancien pilier puis talonneur du rugby français, animateur radio et homme de spectacle, Vincent Moscato s’est retrouvé bloqué à Dubaï lors des frappes iraniennes qui ont provoqué la fermeture de l’espace aérien et l’angoisse de milliers de voyageurs, a-t-il indiqué sur ses réseaux sociaux.

Né à Paris et connu pour sa carrière sur les terrains puis pour son ton franc sur les ondes, Vincent Moscato a tourné la page de sa carrière sportive pour devenir animateur. Depuis 2007, il présente le « Super Moscato Show » sur RMC et a également développé une activité artistique, apparaissant au cinéma et sur scène avec des one-man shows.

En déplacement à Dubaï pour son premier séjour dans l’émirat en compagnie de sa compagne Krystel, l’ancien rugbyman s’est retrouvé piégé par les événements qui ont affecté les Émirats arabes unis. Sur les réseaux sociaux, il a relativisé la situation tout en adressant un message de soutien aux civils touchés : « Ça pète ce matin, mais respect aux vrais qui morflent (Iran, Liban) », a-t-il écrit, en critiquant par ailleurs les influenceurs qui, selon lui, dramatisent les incidents pour obtenir des vues.

Blocage à Dubaï, réactions et confidences privées

Les frappes et les incendies signalés dans l’émirat ont entraîné la fermeture de l’espace aérien, laissant de nombreux passagers dans l’incertitude, rapporte la presse. Parmi eux figure Vincent Moscato, dont la position d’ex-sportif et de personnalité médiatique a particulièrement attiré l’attention des médias et des internautes.

Le séjour mouvementé à Dubaï s’ajoute aux éléments de la vie publique de l’animateur, régulièrement commentés pour son franc-parler. Sa compagne Krystel Moscato a livré des confidences sur leur vie quotidienne lors d’un entretien avec Jordan De Luxe, décrivant Vincent comme « joueur, turbulent » et exigeant, et comparant parfois la vie de couple à celle d’un vestiaire : « Parfois, je deviens son coloc de vestiaire ».

Krystel a raconté un épisode cocasse et embarrassant : selon elle, une nuit, après un verre de trop, Vincent se serait levé pour aller aux toilettes et, désorienté, aurait ouvert son placard pour y uriner. Le récit a été relayé par les médias et cité par l’intéressé.

Interrogé après ces confidences, Vincent Moscato a apporté une réponse destinée à tourner l’anecdote en dérision : « Ça arrive à tout le monde ! Tu te lèves, t’es paumé, tu cherches les toilettes… J’ai déjà entendu ça, bon voilà. »

Sur le plan sentimental, le couple évoque une histoire qui a profondément bouleversé leurs vies respectives. Les deux protagonistes, qui étaient mariés à l’époque de leur rencontre, affirment avoir rapidement compris qu’ils ne pouvaient pas faire autrement que de rester ensemble. Vincent Moscato a expliqué dans les colonnes de Gala que leur rencontre « a tout bousculé » et qu’ils ont construit « une deuxième partie de vie ensemble. Une vie d’amour, de maturité, de sincérité ».