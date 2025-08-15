Kingsley Coman, international français, quitte le Bayern pour Al‑Nassr

Le transfert du footballeur international français Kingsley Coman, 29 ans, a été officialisé vendredi 15 août : Coman s’est engagé avec le club saoudien Al-Nassr — où évolue notamment Cristiano Ronaldo —, mettant un terme à dix saisons passées au Bayern Munich, ont annoncé le club munichois, champion d’Allemagne en titre, et Al-Nassr. Le club saoudien a publié sur Instagram la mention « Bienvenue Coman », sans préciser la durée du contrat. Dans un communiqué, le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a déclaré que « ‘King’ fera toujours partie du Bayern » et a souhaité à Coman « le meilleur dans son nouveau défi ».