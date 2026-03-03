Kim Glow présente son duplex à Dubaï avec piscine chauffée et rooftop vue mer

À Dubaï, l’influenceuse Kim Glow a publié un « home tour » très suivi, filmant son nouveau duplex avec piscine chauffée et rooftop surplombant la mer, et s’est dite profondément émue par ce changement de vie justifié par des craintes pour la sécurité en France. Les images, partagées en story et relayées par NextPlz en 2021, ont attiré l’attention sur son installation et relancé les débats autour de l’exil de personnalités médiatiques vers les Émirats.

Dans des séquences tournées avant l’arrivée des meubles, la jeune femme a alterné plans larges sur les étages dégagés et gros plans sur son émotion. Visage fermé et voix tremblante, elle confiait ne pas en revenir d’avoir pu s’offrir ce logement, décrivant la résidence comme « la plus belle maison » qu’elle ait eue. La configuration montrée comprend un duplex lumineux, une piscine chauffée longeant la terrasse et un rooftop XXL ouvert sur la mer, éléments régulièrement soulignés au fil de la visite.

Interpellée par ses abonnés, Kim Glow a expliqué que les messages reçus sur Instagram l’avaient poussée à reprendre contact via les réseaux sociaux. Elle racontait : « Ils viennent m’écrire sur mon Instagram, m’engueuler parce que je snape pas… Ça m’a fait fondre, ça m’a fait craquer ! Voilà. Donc je prends sur moi, je snape. » Ces échanges illustrent la relation directe entretenue entre l’influenceuse et sa communauté, observable au moment de sa prise de possession du logement.

Motivations d’exil et réactions de la sphère médiatique

Le choix de s’installer à Dubaï s’inscrit, selon ses déclarations publiques, dans une volonté de protéger sa famille. Dans ses vœux de Nouvel An, Kim Glow a exprimé son sentiment que « la France […] est devenue un lieu où l’insécurité règne », évoquant la nécessité de dispositifs de protection pour les sorties et les rassemblements. Elle a ensuite précisé son souhait d’un départ définitif vers une « ville très sécurisée comme Dubaï », affirmant que, selon elle, l’insécurité n’y existait pas et que le respect y serait plus prégnant pour elle et sa fille.

Ces prises de position ont été relayées et commentées dans les médias et sur les réseaux. À la suite de frappes iraniennes visant les Émirats arabes unis, plusieurs influenceurs installés à Dubaï, dont Kim Glow, ont publié des vidéos exprimant leur inquiétude et demandant un rapatriement d’urgence. Sur la plateforme X, le youtubeur Tibo InShape a critiqué la posture de certains influenceurs exilés en lançant : « Les influenceurs de Dubaï, finalement, on est bien en France, n’est-ce pas ? », remarque rapportée par BFM TV.

La polémique a donné lieu à des réponses publiques d’autres figures installées aux Émirats. Nabilla Vergara, également expatriée, a réagi en dénonçant les moqueries face à des situations jugées tragiques, déclarant avoir du « mal à comprendre comment certaines personnes peuvent se réjouir ou faire de l’humour » dans ce contexte. Entre admiration pour le confort du logement — piscine chauffée et rooftop avec vue sur la mer — et critiques sur le discours tenu à l’égard de la France, les publications autour du duplex de Kim Glow ont alimenté un débat élargi sur la place et la représentation des influenceurs expatriés.