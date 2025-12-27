La suite après la publicité
Kiev : fortes explosions entendues, selon un journaliste AFP

De fortes explosions ont retenti à Kiev dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 décembre, a constaté une journaliste de l’AFP, alors que les autorités ont indiqué que la capitale était visée par des missiles. L’armée de l’air ukrainienne a signalé sur ses réseaux sociaux des mouvements de drones et de missiles dans plusieurs régions, dont Kiev. La journaliste a entendu des explosions vers 01h30 (23h30 GMT), puis une nouvelle salve une demi-heure plus tard. Le maire Vitali Klitschko a appelé à se mettre à l’abri sur Telegram : « Des explosions dans la capitale. La défense anti-aérienne est en action. Restez dans les abris ! » Tymour Tkatchenko, chef de l’administration militaire de Kiev, a averti : « Restez à l’abri s’il vous plaît ! L’ennemi attaque la capitale. »


