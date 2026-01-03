Kenya: un concert d’Asake à Nairobi tourne au drame

Le concert de l’artiste nigérian Asake a tourné au drame samedi 20 décembre au stade national Nyayo de Nairobi, au Kenya. Une bousculade provoquée par la surpopulation a coûté la vie à Karen Lojore, 20 ans, ravivant les inquiétudes autour de la sécurité lors de grands événements musicaux.

La suite après la publicité

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Une bousculade mortelle a endeuillé un concert de l’artiste nigerian Asake samedi 20 décembre à Nairobi, au Kenya. Une jeune femme de 20 ans, Karen Lojore, a perdu la vie au stade national Nyayo, où l’affluence massive a provoqué un mouvement de foule. Selon les informations recueillies, les secouristes présents sur place ont tenté de la réanimer avant de la transporter en urgence à l’hôpital Nairobi West, où son décès a finalement été constaté.

L’organisateur de l’événement, Tukutane Entertainment, a confirmé le drame dans un communiqué publié sur Instagram. « Nous sommes profondément attristés de confirmer qu’un incident tragique s’est produit lors de notre concert du 20 décembre, entraînant une perte de vie humaine », a indiqué la structure, exprimant sa solidarité avec la famille et les proches de la victime et assurant coopérer pleinement avec les autorités afin de faire la lumière sur les circonstances du drame.

Ce nouvel incident rappelle de précédents accidents survenus lors de concerts d’Asake. En décembre 2022, Rebecca Ikumelo, Nigériane de 33 ans et mère de deux enfants, avait trouvé la mort à la Brixton O2 Academy de Londres après avoir été grièvement blessée lors d’une bousculade, selon le Daily Post.





