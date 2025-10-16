En Brève

Kenya : le corps de Raila Odinga rapatrié à Nairobi, selon l’AFP

1 min de lecture
Google News Commenter
BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
162 vues

Le corps de l’opposant historique kényan Raila Odinga, décédé la veille, mercredi 15 octobre en Inde à l’âge de 80 ans d’une probable crise cardiaque, a été rapatrié jeudi au Kenya, ont constaté des journalistes de l’AFP à l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. L’avion transportant son cercueil a atterri vers 09h40 (06h40 GMT) et a été accueilli par une vaste foule, comprenant de nombreux boda boda (moto-taxis), selon des images diffusées en direct par AFPTV.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ
Publicité
Publicité
À NE PAS MANQUER