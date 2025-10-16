En Brève
Kenya : le corps de Raila Odinga rapatrié à Nairobi, selon l’AFP
1 min de lecture
Le corps de l’opposant historique kényan Raila Odinga, décédé la veille, mercredi 15 octobre en Inde à l’âge de 80 ans d’une probable crise cardiaque, a été rapatrié jeudi au Kenya, ont constaté des journalistes de l’AFP à l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. L’avion transportant son cercueil a atterri vers 09h40 (06h40 GMT) et a été accueilli par une vaste foule, comprenant de nombreux boda boda (moto-taxis), selon des images diffusées en direct par AFPTV.