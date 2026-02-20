Kelly Vedovelli tacle Cyril Hanouna dans un message évoquant « la partie sombre de… »

Kelly Vedovelli a annoncé il y a quelques jours attendre son premier enfant et a publié des photos de son baby bump qui ont suscité une forte réaction des internautes ; dans le même temps, Cyril Hanouna, ancien patron et animateur de l’émission TPMP, reste silencieux face à cette annonce, tandis qu’un message publié par la jeune femme sur Instagram le 19 février 2026 alimente les discussions en ligne.

La révélation de la grossesse de Kelly Vedovelli a été relayée massivement sur les réseaux sociaux et dans la presse people. La chroniqueuse, ex-membre de Touche pas à mon poste ! (TPMP), a partagé plusieurs clichés montrant son ventre arrondi, qui ont rapidement déclenché des commentaires et des interrogations sur la nature des relations qu’elle entretenait avec certains membres de l’entourage médiatique.

Parmi les réactions attendues, beaucoup d’internautes espéraient un commentaire de Cyril Hanouna. Le présentateur, figure de C8 et désormais actif sur W9, n’a pour l’instant pas pris la parole publiquement pour évoquer la grossesse de son ancienne chroniqueuse, ce qui alimente les spéculations sur les réseaux sociaux.

Rumeurs, déclarations publiques et message énigmatique

Les liens entre Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli ont fait l’objet de nombreuses rumeurs ces dernières années. Certains médias et commentaires en ligne ont laissé entendre une proximité affective, rumeurs jamais officiellement confirmées ni complètement démenties par les intéressés. Parallèlement, d’autres rumeurs associant Hanouna à des personnalités différentes ont circulé, sans réaction publique durable de sa part.

La transition professionnelle de Kelly Vedovelli a également été au centre des discussions. À la rentrée, lorsque Cyril Hanouna a retrouvé l’antenne sur W9, l’absence de la chroniqueuse a été remarquée. En direct, Hanouna a expliqué avoir proposé à Vedovelli de rejoindre l’équipe sur W9, ajoutant qu’elle « ne se sentait plus de faire l’émission avec nous » et qu’elle avait « d’autres projets ». Il a également déclaré : « Elle sait qu’elle fait partie de la famille, qu’elle peut m’appeler pour n’importe quel problème, elle sait que je suis toujours là pour elle. »

De son côté, Kelly Vedovelli a indiqué avoir quitté TPMP sans se détourner complètement de la télévision. Elle a publié sur ses réseaux : « J’ai quitté TPMP mais pas la télé, et super étonnée d’avoir été rappelée si vite par de très beaux programmes (surtout un) avec qui je discute encore. Mais comme d’habitude, j’aspire à faire les bons choix. J’y vais doucement, tout va bien pour moi. »

Le 19 février 2026, la jeune femme a posté une story Instagram reprise par plusieurs comptes people : « Rappelle toi que la partie la plus sombre de ton histoire a donné naissance à la partie la plus forte de ton âme. » Ce message a été interprété par certains internautes comme une allusion à son parcours personnel et, éventuellement, à sa relation passée avec des figures médiatiques. Ces interprétations restent, selon les publications en ligne, des suppositions d’internautes.

Par ailleurs, il est signalé qu’elle profite de sa grossesse et s’est récemment rendue à Londres pour un court séjour.