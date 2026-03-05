Kelly Helard détaille comment un strip‑tease a déclenché sa relation avec Neymar

Kelly Helard a révélé sur le plateau du Jet de Jordan de Luxe, diffusé le jeudi 5 mars à 18h, qu’un numéro de strip-tease à Paris avait déclenché une idylle avec le footballeur brésilien Neymar. L’ancienne candidate des Ch’tis et des Anges, qui a travaillé comme danseuse en boîte, raconte comment une prestation en club a conduit, en l’espace de quelques semaines, à une relation suivie d’une cohabitation.

Connaissable pour son tempérament franc et son parcours en télé-réalité, Kelly Helard est revenue sur la période où elle enchaînait les prestations dans différents établissements parisiens. Elle évoque notamment son passage au Pink, un club de la capitale, où elle exerçait son métier de danseuse avant que sa carrière n’évolue vers la télévision et d’autres expériences médiatiques.

Sur le plateau, la candidate a détaillé la genèse de cette relation : lors d’une de ses prestations en boîte, Neymar faisait partie des clients présents. Selon ses propos, l’attirance a été immédiate et réciproque, et l’échange entre les deux a rapidement dépassé le cadre d’un simple flirt. Quelques éléments de chronologie ont été précisés : une semaine après la rencontre, le joueur se serait rendu chez elle, et environ un mois plus tard elle vivait chez lui.

Récit d’une relation fulgurante et d’un épisode qui a tout changé

Kelly Helard a raconté sans détour la séquence qui a suivi le strip-tease : « J’ai fait un strip-tease en boîte de nuit à Paris », a-t-elle déclaré, avant d’ajouter : « Et j’ai eu un coup de foudre. » Elle a décrit la rapidité avec laquelle la relation s’est installée, passant d’une rencontre en club à une vie commune en quelques semaines.

La candidate a également relaté les doutes rencontrés autour de ce couple naissant. Lors de sa participation aux Anges, elle affirme que la production n’a pas pris sa relation avec Neymar au sérieux, un contexte qui l’a marquée et qui s’ajoutait aux incertitudes liées à sa trajectoire professionnelle et personnelle à l’époque.

Un épisode précis l’a poussée à mettre un terme à son activité de danseuse en club : elle a indiqué qu’un client avait eu un comportement inapproprié pendant une prestation — « Il a commencé à se masturber » — situation qui a provoqué un malaise et une intervention rapide, selon ses déclarations. À la suite de cet incident, elle affirme : « J’ai arrêté le strip à ce moment-là. »

Dans ses interventions publiques récentes, Kelly Helard a présenté cette période comme un tournant de sa vie. Elle évoque aujourd’hui sa situation familiale actuelle en précisant qu’elle est mariée et mère de famille, tout en rappelant cet épisode de sa jeunesse professionnelle et sentimentale qui a eu des conséquences personnelles et médiatiques pour elle.