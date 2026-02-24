Kate Middleton : ses intentions sont bienveillantes, mais elle veut se forger sa propre place

Kate Middleton a intégré la famille royale en épousant le prince William le 29 avril 2011 à l’abbaye de Westminster, recevant alors le titre de duchesse de Cambridge. Elle est la mère des princes George et Louis et de la princesse Charlotte.

À la suite du décès de la reine Elizabeth II, le 8 septembre 2022, elle a hérité du titre de princesse de Galles, devenant la première à le porter depuis Lady Diana, selon un article de Hello!. Ce rôle lui a été proposé par le roi Charles III, qui s’était dit « fier » de cette nomination.

Selon Russell Myers, rédacteur royal au Mirror, dans son livre William & Catherine : The Intimate Inside Story publié ce mercredi 24 février, Kate Middleton a d’abord fait part de réticences à accepter le titre, consciente de l’importance émotionnelle qu’il revêtait pour le public en raison du lien avec Diana.

Des spécialistes jugent Kate Middleton différente de Lady Diana

Un ancien conseiller de haut rang du couple a déclaré que, en privé, la princesse de Galles avait exprimé ses inquiétudes quant à l’adoption du titre et souhaitait se forger, avec sa famille, une place qui diffère des comportements observés chez certaines générations précédentes de la famille royale. D’après ce même interlocuteur, il a fallu un certain temps et de la persuasion pour la convaincre d’accepter, mais elle a estimé pouvoir gérer les comparaisons à sa manière tout en respectant la façon dont Diana s’était imposée.

Plusieurs spécialistes de la Couronne, dont l’expert Richard Fitzwilliams, ont également souligné que Kate Middleton est fondamentalement éloignée de son ancienne belle‑mère. Interrogé par le Daily Mail, Fitzwilliams a affirmé qu’il était peu probable qu’elle cherche à imiter Diana, notant qu’elle privilégie le principe « never complain, never explain » et fait preuve, selon lui, d’une loyauté totale envers son mari et l’institution monarchique.