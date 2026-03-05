Kate Middleton répète des tenues déjà portées lors de ses quatre récentes apparitions

Le 19 février, Andrew Mountbatten-Windsor a été interpellé puis placé en garde à vue par la Thames Valley Police dans le cadre de l’enquête liée à Jeffrey Epstein, après la publication fin janvier par le ministère américain de la Justice d’environ trois millions de documents.

Anna MBEUMO
Anna MBEUMO
Voir tous ses articles
ROYAUTéS
99 vues
la réponse (subtile) de Kate Middleton va vous étonner !
<h3 class="fig-slideshow-expanded__figure-title">Kate Middleton en tailleur monochrome bordeaux</h3> <p class="fig-slideshow-expanded__figure-content">lors d'une visite à l'hôpital Charing Cross à Londres, le 8 janvier 2026. - <i class="fig-slideshow-expanded__figure-credits">PA Photo/ Bestimage</i></p>
2 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

Aucune prise de parole publique de la famille royale n’a été enregistrée au sujet de cette arrestation. Cependant, le Daily Mail a souligné que la princesse de Galles, Kate Middleton, a apporté une réaction discrète.

Depuis cette interpellation, Kate Middleton a effectué quatre sorties officielles au cours desquelles elle a porté des tenues déjà vues précédemment. La styliste Lisa Talbot interrogée par la presse britannique a estimé que ce choix vestimentaire semblait volontaire et qu’il envoyait un signal de constance et de retenue, privilégiant l’attention portée à ses fonctions plutôt qu’à la mode.

Kate et William s’éloignent : mesure du couple liée au scandale Epstein

Selon le Mail on Sunday, le prince William et Kate Middleton, futurs souverains, cherchent à préserver leur image en se tenant à distance d’Andrew Mountbatten-Windsor. Les princesses Eugénie et Béatrice d’York, auparavant considérées proches de la famille royale, auraient été informées qu’elles ne pourraient pas être présentes lors du Royal Ascot en juin, une décision présentée comme visant à protéger l’image de la Couronne.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
19:34 Célébrité : Dubaï : Maeva Ghennam peut compter sur le soutien de Pascal Praud
19:26 Insolites : Top 10 des Africains les plus riches en 2026 selon Forbes
19:34 Dubaï : Maeva Ghennam peut compter sur le soutien de Pascal Praud