Kate Middleton marche dans les pas de Lady Diana pour l’éducation de ses enfants

Kate Middleton place l’éducation de ses enfants au cœur de ses priorités et veille à ce que le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis bénéficient d’une enfance la plus proche possible de la normale. Dans un entretien accordé à l’édition britannique de Marie Claire, Darren McGrady, ancien chef de la famille royale, a expliqué que la princesse de Galles puise une partie de son approche éducative dans l’exemple de Lady Diana ; McGrady a auparavant occupé un poste auprès de la première épouse du roi entre 1993 et 1997.

Le cuisinier a rappelé un rituel mis en place par Diana : chaque samedi soir, elle partageait un repas devant la télévision avec ses deux fils. Bien que la gouvernante préconisât des menus équilibrés, la princesse autorisait ponctuellement des plats de restauration rapide — pizzas, hamburgers, poulet frit — en guise de « plaisir » du week-end, pour montrer à ses enfants qu’ils étaient, à certains égards, des enfants comme les autres, selon le témoignage de McGrady.

Des parallèles sont observables avec Kate : en 2018, la princesse de Galles a confié à Hello! préparer parfois des pizzas maison avec ses enfants, appréciant notamment de faire la pâte avec George et Charlotte. Darren McGrady a estimé que Lady Diana serait heureuse de la façon dont ses petits-enfants sont élevés.

Maria Teresa Borrallo : les responsabilités parentales que Kate et William conservent

Pour s’occuper de leurs trois enfants lorsque leurs obligations officielles l’exigent, Kate Middleton et le prince William peuvent compter sur leur nounou, Maria Teresa Borrallo. Toutefois, le couple tient à assurer lui-même certaines tâches quotidiennes et organise leurs emplois du temps de manière à être disponibles le matin pour accompagner les enfants à l’école. D’après Hello! et l’ouvrage William & Catherine : The Intimate Inside Story de Russell Myers, ils privilégient le temps passé au foyer, veillent à ce qu’un des deux parents emmène les enfants à l’école et évitent, en règle générale, de travailler le week-end, sauf lors d’événements royaux majeurs comme l’anniversaire du souverain ou le dimanche du Souvenir.