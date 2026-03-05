Kate Middleton et le prince William présents à la cérémonie annuelle du Commonwealth à l’abbaye de Westminster

Le dimanche 1er mars, la dernière sortie publique de la princesse Kate et du prince William les a conduits à Powys, au Pays de Galles, pour la célébration de la Saint-David. Lors de ce déplacement, il a été relevé que la mère de George, Charlotte et Louis s’est exprimée en gallois pour la première fois.

Une semaine plus tard, le prince et la princesse de Galles sont annoncés à la cérémonie annuelle du Commonwealth qui se tiendra à l’abbaye de Westminster, lundi 9 mars. Le roi Charles III et la reine Camilla devraient également y assister, selon un message relayé par Majesty Magazine sur X.

La manifestation vise à souligner l’unité des États du Commonwealth. On rappelle par ailleurs que, en sa qualité de chef du Commonwealth, le roi adresse chaque année un message aux 56 États membres, précise le Mirror.

Participants attendus et moments forts annoncés

Parmi les quelque 1 800 invités figurent des membres de la famille royale, notamment la princesse Anne, ainsi que des hauts-commissaires du Commonwealth, des représentants gouvernementaux, des jeunes et des personnalités du monde artistique.

Le programme comprendra la création mondiale de la Symphonie du Commonwealth, œuvre du compositeur Rekesh Chauhan, et proposera des séquences artistiques marquant la diversité des nations représentées, avec des numéros allant de la danse Bollywood à des musiques traditionnelles écossaises.

La journée devrait aussi voir la présence du duc et de la duchesse de Gloucester. Le déroulé prévoit une allocution de Geri Halliwell-Horner, au titre d’ambassadrice de la Royal Commonwealth Society, une intervention d’Oti Mabuse et la lecture d’un poème par Selina Tusitala Marsh, première poétesse lauréate du Commonwealth.

Cette cérémonie constituera la première grande apparition publique de Kate Middleton en 2026.