Karine Le Marchand : « Tu passerais moins pour un con » à Matthieu Delormeau

Karine Le Marchand et Matthieu Delormeau, deux visages très présents du paysage audiovisuel français, se sont affrontés violemment à l’antenne de Touche Pas à Mon Poste en 2018 lors d’un échange resté célèbre. Cette confrontation, qui a vu l’animatrice de L’Amour est dans le pré lancer une attaque directe contre le chroniqueur de Cyril Hanouna, ressurgit dans le contexte des récentes prises de parole et affaires impliquant chacun des protagonistes, notamment la polémique raciale liée à une intervention de Karine Le Marchand sur CNews en février 2026 et les poursuites pour stupéfiants visant Matthieu Delormeau en 2024 et 2025.

Karine Le Marchand s’est fait connaître dans les années 1990 comme journaliste spécialisée dans la musique, animant notamment Musiques-Musiques sur TV5 puis Midi-Pile sur France 3. Dans les années 2000, elle gagne en visibilité en présentant Les Maternelles sur France 5 et, à partir de 2010, elle devient l’animatrice de référence du programme L’Amour est dans le pré. En février 2026, elle a provoqué une polémique après une anecdote rapportée dans L’Heure des pros sur CNews, où elle aurait raconté : « J’ai vu le RER arriver. J’ai vu tous ces noirs et ces arabes qui sortaient… J’ai pas pu m’empêcher d’avoir un peu peur », expliquant par la suite qu’il s’agissait d’un pari entre amis. Selon un article du Huffington Post, des députées ont saisi l’Arcom à la suite de ces propos.

Matthieu Delormeau a un parcours atypique : ancien analyste financier, il entre dans le monde de la télévision avec l’appui d’un membre de sa famille travaillant chez TF1, avant des passages sur Canal+ et surtout NRJ12 où il anime des émissions comme Le Mag et Tellement vrai. Devenu chroniqueur dans l’entourage médiatique de Cyril Hanouna, il a connu des difficultés personnelles médiatisées. En 2024, il a été arrêté pour un achat de cocaïne ; une perquisition au domicile aurait permis de découvrir 300 euros en espèces et d’autres substances, dont du GHB. Il a été de nouveau interpellé pour des faits similaires en 2025. Malgré ces épisodes, Cyril Hanouna lui a offert une reprise d’antenne avec le programme TBT9.

Le face-à-face tendu sur le plateau de TPMP en 2018

Le 2018, lors d’un numéro de TPMP diffusé sur C8, Karine Le Marchand et Matthieu Delormeau se retrouvent confrontés dans la séquence qualifiée de « Face à face ». L’échange démarre sur le licenciement de la journaliste Claire Chazal de TF1, sujet sur lequel chacun défend son point de vue. Selon les images de l’émission, M. Delormeau affirme : « Y a plein de gens qui se font virer tous les jours, on en fait pas tout un drame… », se posant en défenseur de Claire Chazal.

Karine Le Marchand réplique en contestant la manière dont Delormeau s’exprime et en portant une critique personnelle : « Mais, moi, quand je défends quelqu’un, c’est pas pour autant que je vais attaquer… », avant de l’inviter à « parler plus avec [son] coeur », puis de lâcher la phrase devenue virale : « Tu passerais moins pour un con. » Matthieu Delormeau, visiblement surpris, demande : « Ah, je passe pour un con ? » et reçoit pour réponse : « Bah, un peu. » Au cours de cet échange tendu, Cyril Hanouna prend la défense de sa chronique, ajoutant : « Il va falloir que tu le saches à un moment. »