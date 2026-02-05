Karine Le Marchand révèle son véritable nom de famille

Karine Le Marchand revient sur son parcours professionnel et personnel à l’occasion de la diffusion de son documentaire consacré à l’immigration en France, et revient également sur le choix de son nom de scène, expliquant pourquoi elle a renoncé à utiliser son nom de naissance, jugé « imprononçable ». Le documentaire sera diffusé lundi 9 février à 21h10 sur M6.

Intitulé Les nouveaux Français, 100 ans d’immigration, le film propose une rétrospective d’un siècle d’immigration en France à travers des témoignages de personnalités et de Français anonymes, selon les éléments de promotion communiqué. Karine Le Marchand, connue pour ses émissions consacrées aux mutations sociales, y interroge notamment la place des enfants et petits-enfants d’immigrés dans la société française.

Invitée sur RTL le jeudi 5 février par Marc-Olivier Fogiel, elle a présenté les lignes directrices de ce projet et exprimé un point de vue franc sur la perception de l’immigration en France, en insistant sur la diversité des trajectoires et l’ancrage social des descendants de migrants.

Immigration, perception publique et nom de scène

Lors de cet entretien, Karine Le Marchand a insisté sur le fait que, selon elle, « l’immigration est souvent perçue de manière négative, alors qu’elle constitue une véritable richesse pour la France ». Elle a rappelé des chiffres sociaux pour relativiser certains discours : « on est 20 millions à avoir des parents étrangers en France. Donc, il n’y a pas 20 millions dans les prisons, il n’y a pas 20 millions d’émeutiers », a-t-elle déclaré, soulignant la nécessité de distinguer faits et représentations.

Au-delà du contenu du documentaire, l’animatrice est revenue sur son identité publique et son nom professionnel. Née Karine Mfayokurera, elle explique avoir choisi d’adopter un autre nom pour sa carrière : « C’est vrai qu’il est assez imprononçable. Ce n’est pas une question de mode ou de rejet, c’est vrai que M.F.A.Y.O… tout ça, c’est compliqué », a-t-elle expliqué, mettant en avant la difficulté de prononciation comme facteur pratique.

Karine Le Marchand précise que ce choix ne relève pas d’un reniement : elle a dit ne jamais avoir « eu le sentiment de devoir choisir entre les deux » et a affirmé « Je suis les deux ! ». Elle a également évoqué un contexte professionnel antérieur où les usages de nom et prénom pouvaient évoluer : « J’étais mannequin avant », a-t-elle rappelé, ajoutant qu’elle utilisait alors le prénom Sam et que le changement de nom de famille lui a semblé plus simple que de changer de prénom.

Interrogée sur l’origine de son nom de scène, elle a reconnu avoir pris le nom de son « mec de l’époque » pour des raisons professionnelles, tout en précisant que son nom personnel n’a « évidemment jamais changé ». La présentatrice a terminé son intervention en affirmant assumer pleinement son choix : « Là, ça fait la part des choses entre mon nom professionnel et mon nom personnel que je n’ai évidemment jamais changé. » Une décision qu’elle assume totalement !