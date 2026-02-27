Karin Viard affirme avoir toujours eu du succès auprès des hommes

Karin Viard, âgée de 60 ans, poursuit une carrière reconnue au cinéma français, marquée par des rôles dans Haut les cœurs !, Le Rôle de sa vie, Polisse, La Famille Bélier et Jalouse, ainsi qu’un retour en 2026 dans La Maison des femmes de Mélisa Godet. Récompensée et régulièrement nommée aux Césars, plusieurs prix et distinctions jalonnent son parcours, dont des Lumières et des Globes de cristal ; sa trajectoire artistique et son rapport à l’image ont récemment fait l’objet de confidences publiques.

Repérée pour son interprétation dans Haut les cœurs !, Karin Viard a obtenu un César de la meilleure actrice et, au fil des années, a cumulé de nombreuses nominations. Le corpus public indique également qu’elle a reçu deux Césars dans la catégorie du second rôle et qu’elle a été distinguée par d’autres prix de la critique et du cinéma français. Ces distinctions soulignent la diversité de ses prestations et sa longévité dans le paysage cinématographique national.

Sur le plan médiatique, l’actrice a abordé la question de son image lors d’une intervention dans l’émission En aparté sur Canal+, face à la journaliste Nathalie Lévy, il y a trois ans. Au cours de cet entretien, elle a évoqué la perception qu’ont pu avoir les hommes à son égard et la manière dont le cinéma lui a attribué certains types de rôles, tout en soulignant une distance entre l’image projetée et son ressenti personnel.

Karin Viard face à son image et à l’âge

Lors de cette interview, Karin Viard a déclaré en toute franchise : « Je vois bien que j’ai toujours eu du succès avec les hommes. Qu’au cinéma, on m’a donné des rôles de jolies filles. Je n’ai jamais très bien compris pourquoi. Il y a toujours eu une espèce de dichotomie entre, peut-être l’image que je renvoyais, et ce que je sentais être qui j’étais ».

Sur le thème du vieillissement et de la représentation du corps, l’actrice a affirmé accepter les transformations de son physique. Elle a notamment déclaré : « C’est pas mal de pouvoir avoir l’âge que j’ai, et de dire que c’est encore possible de se mettre nue, d’être une femme dont les gens disent : « Vous êtes une belle femme ». On me le dit plus aujourd’hui que lorsque j’étais plus jeune et plus fraîche. Mais la beauté était sans doute différente, c’était une beauté moins réconciliée, je suppose ».

Karin Viard s’est dite réconciliée avec son image et plus à l’aise dans son corps à 60 ans, estimant que cette évolution personnelle a façonné sa perception de la carrière : « Je pense que si j’avais été plus réconciliée avec mon physique plus jeune, j’aurais peut-être fait une autre carrière, j’aurais peut-être eu accès à d’autres films, mais c’est idiot de penser comme ça parce que je ne pouvais pas le faire avant ».

Par ailleurs, elle a exprimé une préférence pour la naturalité et s’est tenue à distance des injections et des opérations esthétiques. Le parcours personnel de la comédienne inclut également une épreuve de santé à l’adolescence, évoquée dans des entretiens antérieurs, qui fait partie des éléments biographiques rapportés par la presse. Elle est décrite comme incarnant une génération de femmes revendiquant le droit de se sentir désirables à tout âge.