Kanye West pas le bienvenu à Marseille, le maire phocéen veut le dégager

Kanye West a annoncé sur ses réseaux un concert au stade Vélodrome le 11 juin 2026, mais l’annonce suscite une vive controverse à Marseille : la billetterie n’est pas encore ouverte et une inscription permet seulement d’être informé de son ouverture, tandis que des personnalités politiques locales et des membres de la société civile affirment que l’artiste n’est pas le bienvenu en raison de prises de position jugées antisémites.

Longtemps célébré pour ses albums et ses productions, Kanye West — désormais souvent désigné par son pseudonyme Ye — voit sa trajectoire artistique largement éclipsée par ses frasques publiques et certains choix esthétiques de son épouse, Bianca Censori. Ses apparitions et ses déclarations récentes ont alimenté une controverse récurrente qui divise son public et alimente des réactions politiques et médiatiques.

La programmation annoncée au Vélodrome provoque une mobilisation préventive : informations sur l’ouverture des ventes, contestations publiques et prises de position officielles se multiplient à quelques mois de la date prévue. À Marseille, la question de l’accueil d’un artiste accusé de promouvoir des discours de haine est au centre des débats.

Kanye West et les polémiques antisémites : déroulé des faits et réactions

Ces derniers mois, Ye a multiplié les publications controversées sur X, anciennement Twitter. Il a notamment mis en vente un t-shirt affichant une croix gammée, au prix affiché de 20 dollars, dont le code produit « HH » a été interprété comme renvoyant au slogan nazi « Heil Hitler ». La plateforme d’hébergement Shopify a rapidement désactivé la boutique en ligne, estimant que la page violait ses conditions d’utilisation.

En mai 2024, l’artiste a diffusé un titre intitulé « Heil Hitler » accompagné d’un clip publié le jour de l’anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale ; la vidéo montrait des figurants afro-américains vêtus de peaux et scandant le nom d’Adolf Hitler, et se terminait par un extrait d’un discours du dictateur. Face à la vague d’indignation, YouTube a annoncé vouloir retirer le contenu et empêcher de nouvelles mises en ligne, information relayée par NBC News. Reddit a également pris position en déclarant que la haine et l’antisémitisme n’ont pas leur place sur sa plateforme.

En début d’année, Kanye West a publié dans le Wall Street Journal une prise de parole au ton explicatif et contrit. Il y évoque un accident de voiture survenu il y a 25 ans, une atteinte au lobe frontal et un diagnostic de trouble bipolaire de type 1, affirmant avoir « perdu contact avec la réalité » et reconnaissant avoir dit et fait des choses « qu’il regrette profondément ». Il détaille vouloir suivre un traitement médicamenteux, la thérapie, le sport et un mode de vie sain pour retrouver un équilibre, et décrit sa période de début 2025 comme « particulièrement sombre ».

À Marseille, la réponse politique s’est rapidement organisée. Le maire sortant, Benoît Payan, a déclaré sur X qu’il refusait que la ville serve de vitrine à « ceux qui promeuvent la haine et le nazisme décomplexé » et a affirmé que Kanye West « n’est pas le bienvenu au Vélodrome ». Dans l’équipe de la candidate Martine Vassal, Fabienne Bendayan, présidente d’honneur du CRIF Marseille Provence, a estimé qu’une personne proclamant une admiration pour Hitler ne saurait fouler la scène d’une ville « tissée de diversité, de mémoire et de fraternité ». Romain Simmarano, porte-parole de Martine Vassal, a déclaré qu’à ce niveau d’antisémitisme « il est impossible de distinguer l’homme de l’artiste ».