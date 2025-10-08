Kalalé: l’armée béninoise neutralise deux assaillants dans le nord du pays

L’armée béninoise a une nouvelle fois repoussé une attaque armée dans la zone septentrionale du pays. Selon des sources gouvernementales, une opération de riposte menée mardi 7 octobre 2025 à Kalalé a permis de neutraliser deux individus armés et de récupérer du matériel militaire.

Les faits se sont produits dans le village de Dangazi, où des hommes armés non identifiés ont tenté d’attaquer la localité. Alertées, les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont rapidement réagi. La riposte, qualifiée de « féroce » par une source proche du dossier, a permis de mettre hors d’état de nuire deux assaillants tandis que les autres ont pris la fuite.

Cette opération s’inscrit dans la dynamique de la contre-offensive engagée par l’armée béninoise pour sécuriser les zones frontalières et restaurer la quiétude des populations. Elle intervient après une série d’incidents récents dans le nord du pays, au cours desquels des éléments des FDS et des civils avaient été pris pour cibles.

Les autorités réaffirment leur détermination à poursuivre la traque des groupes armés actifs dans la région et à garantir la sécurité sur l’ensemble du territoire national.